СК возбудил дело об убийстве после пропажи Героя России Асылханова

Следователи в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения Героя России Алексея Асылханова.

Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса ("Убийство"). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

"Регнум" уточняет, что днем 3 апреля Асылханов ушел из своего дома, с тех пор местонахождение 23-летнего мужчины остается неизвестным. Жена пропавшего рассказала, что ничего подозрительного или тревожащего в поведении супруга не было — он ни с кем не ссорился, пребывал в хорошем настроении.

"Комсомольская правда — Кемерово" пишет, что правоохранители проверили записи камер видеонаблюдения. В день исчезновения Алексей попал в объективы лишь двух камер, причем обе находятся рядом с его домом и не помогают пролить свет на случившееся.

Звание Героя России Алексей Асылханов получил за мужество и отвагу, проявленные при предотвращении контрнаступления украинских националистов. При участии молодого десантника за три дня было ликвидировано 15 танков, 50 боевых бронированных машин и более 400 бойцов ВСУ. После этого Асылханов перенес сложную операцию — ему ампутировали ногу.