Запад встревожился из-за нового союзника России в Африке

Россия усилила сотрудничество с Мадагаскаром для укрепления своего влияния в Африке. На это обратили внимание западные средства массовой информации.

Как пишет Bloomberg, укрепление связей Москвы и Антананариву выражается в том, что российские власти поставляют вооружения африканскому государству и обеспечивают формирование там пророссийской политической инфраструктуры.

Особое внимание Запада привлек тот факт, что новый президент Мадагаскара, вопреки устоявшейся политической традиции, совершил свою первую зарубежную поездку в статусе главы государства не во Францию, а в Россию.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время встречи с коллегой с Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной назвал это островное государство одним из важных партнеров России в Африке. Путин отметил хорошие перспективы в укреплении двусторонних связей и множество интересных направлений взаимодействия.

После начала российской спецоперации на Украине министр иностранных дел Республики Мадагаскар Ришар Рандриамандрату рассказал, что ЕС и Запад требуют от африканского государства осуждения действий Москвы и присоединения к антироссийскому лагерю. Однако Мадагаскар отказался отступить под давлением Запада от собственного мнения.