Иранское перемирие превратили в развлекательное шоу

У победы всегда много отцов, поражение - всегда сирота. Иранское перемирие превратилось в парад победителей. И кто только не вылез в первый ряд. Но уже понятно, кто всех растолкает на постаменте, когда будут лавры раздавать. Уже раздают.

Глава Пентагона Пит Хегсет первым воспел Дональда Трампа. Хотя обитатель Овального кабинета давно воспевает себя сам, и Иран побеждал каждый день. Сегодня в свиту победителей готов записаться каждый.

Объединенные Арабские Эмираты, ставшие мишенью для Ирана, тоже одержали победу. Младшие партнеры, как принято называть страны, которыми американцы помыкают, как хотят, спешат занять место на пьедестале. Никто, правда, не понимает: а в чем победа-то? Журнал "Атлантик" прямо пишет о слабостях Америки, внутри трамповского лагеря все чаще раздаются голоса – ты вообще кто такой и до чего страну довел?

Американская культура – это кино и комиксы. Никаких многовековых традиций культурного наследования у Америки нет. И нет той проблемы, которую нельзя было бы решить громким лозунгом и крепким кулаком.

Тот кровавый и шумный цирк, что Трамп устроил из иранской кампании, показал миру, что всякая там правда, этика, дипломатия - это фантики, которыми было принято играть лет 30 назад. Да, демократия сегодня – это цирк с клоунами, которые должны развлекать публику в режиме нон-стоп. Даже самым кровавым способом.

Этот демарш энтузиастов никакая не победа и не конец войны. Иранское перемирие в публичном поле превратили в развлекательное шоу, парад эксцентриков, где каждый изображает победителя. Автора пирровой победы.

В действительности все не так, как на самом деле.