США и Израиль сделали противоречивые заявления по Ирану: победили, но еще не конец

Белый дом и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером среды, 8 апреля, практически одновременно выступили с заявлениями о своих военных операциях против Ирана.

Как сообщает РИА Новости, Вашингтон выступил с оптимистичной оценкой ситуации, опровергнув публикации СМИ о новой блокировке Ормузского пролива и изъявив готовность к прямым переговорам, если транспортная артерия останется открытой.

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что США направляют свою переговорную группу во главе с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Исламабад на переговоры в предстоящие выходные.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху высказался куда более жестко, заявив, что нынешнее перемирие с Ираном является лишь остановкой на пути к поставленным целям. Политик пригрозил, что боевые действия возобновятся при необходимости.

Этому предшествовало заявление президента США Дональда Трампа о сдвигах в урегулировании конфликта с Ираном. По словам политика, исламская республика не будет заниматься обогащением урана, поэтому уже обсуждается возможность ослабления санкций и пошлин.