Уголовное дело завели после загадочной гибели 33 попугаев в Ленобласти

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено гибели множества попугаев в контактном зоопарке в Кудрово Всеволожского района Ленинградской области.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, решение о возбуждении дела стало результатом доследственной проверки, инициированной из-за публикаций средств массовой информации о гибели 33 попугаев из-за некоего газообразного вещества. Пострадали также две сотрудницы зоопарка.

Ведомство уточнило в своем MAX-канале, что расследование идет по статье о хулиганстве с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия.

Администрация контактного зоопарка рассказала на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что "неизвестные отравили газом наших любимых пернатых друзей". Среди жертв оказалась телезвезда — белоснежный какаду Луи, известный по сериалу "Пират". Пытаясь помочь попугаям, пострадали и работницы заведения.

