Самонадеянные заявления американских властей о достижении целей своей военной операции в Иране не оправдались: Ормузский пролив вновь закрыт. На это указал вечером среды, 8 августа, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик, прежде сравнивший эффективность блокировки транспортной артерии, имеющей особое значение для мировой торговли, с применением ядерного оружия, написал в социальной сети Х: "Итак, вот оно: Ормузский пролив снова закрыт. Оружие работает".

До того Медведев отмечал, что в конфликте США и Ирана победил рассудок, а сам факт согласия американского лидера Дональда Трампа обсуждать план Тегерана из десяти пунктов – очевидный успех исламской республики.

Между тем Россия проголосовала против проекта резолюции Совета Безопасности ООН по ближневосточному конфликту. Документ предлагал координировать "пропорциональные обстоятельствам" усилия оборонительного характера по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Москва объявила эти меры никак не способствующими снижению эскалации.