По всей России идет набор желающих на военную службу по контракту

Во всех регионах России идет набор желающих на военную службу по контракту. После собеседования новобранцы проходят основательную подготовку. Опытные инструкторы - ветераны СВО - обучают их стрельбе, сапёрному делу, оказанию первой медицинской помощи и работе в составе штурмовой группы.

Штурмовой группе из трех бойцов предстоит отбить вражеский участок местности. Действовать нужно быстро и слаженно, чувствуя плечо боевого товарища. Отточенная командная работа - залог успеха штурмовиков. Инструкторы - это бойцы, уже прошедшие СВО, постоянно делают на этом акцент.

И обязательно рассказывают о всех хитростях, которые помогают в бою. На этом полигоне у новобранцев еще много работы. Им предстоит научиться ставить "растяжки" самим и находить вражеские ловушки, оказывать первую помощь при ранении, пользоваться средствами связи и противодействовать беспилотникам. Эти бойцы тренируются уничтожать долговременные огневые точки противника.

На другом полигоне новобранцы осваивают автоматический гранатомет "Пламя". АГС-17 - хорошее подспорье в бою. На значительном расстоянии уничтожает вражескую пехоту и его легкую технику.

Рассказывает и показывает возможности гранатомета командир инструкторов с позывным "Жич", который за ленту попал по мобилизации. И прошел там боевой путь от рядового до командира роты.

"Начали с теоретической части, закончили практическими действиями. Заряжание ленты и выстрелы. Очень необходимая и нужная штука при штурмовых действиях. Когда выдвигается штурмовая группа, это хорошо помогает поддержкой огня, чтобы противник не мог даже вылезать со своего опорного пункта", - рассказал он.

Наставления инструктора слушают новобранцы, которые прибыли сюда на службу из разных регионов. Курсант с позывным "Туз" из Хакасии. Решил поменять круто жизнь и подписал контракт.

"Интересно стало. Занимался вообще ландшафтным дизайнером, работал. Творческая работа была. И перешел к этому, и интересно стало. У меня друзья просто с Сибири. Как бы поддержать друзей", - отметил он.

Поддержать друзей, защитить родных и поменять свою жизнь можно в пунктах отбора на военную службу по контракту. Во многих из них, как, например, в этом в Белгороде, есть возможность попробовать себя в самых разных военных специальностях.

"У нас имеется интерактивный тир, в котором кандидат перед отправкой может попробовать владение, первоначальные навыки оружием. Тренажер БПЛА. Механик-водитель танка и БТР - у нас также имеется тренажер", - рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей.

В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Есть возможность подать заявку онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.