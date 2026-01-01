Россиянам напомнили о возможности провериться на семь видов рака

Раннее выявление заболеваний зачастую становится вопросом жизни и смерти, а диспансеризация дает возможность своевременно обнаружить опасность. Об этом напомнила директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике, академик РАН Оксана Драпкина.

Как подчеркнула эксперт в интервью "Российской газете", отказ пройти диспансеризацию по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) — это риск потерять время, которое мог бы использовать для сохранения здоровья.

Диспансеризация для пациентов старше 40 лет, в числе прочего, открывает возможность "поймать" онкологию семи разновидностей в самом зачатке. Медики проводят анализы и исследования, в частности, для выявления рака толстой кишки, молочной железы, шейки матки, простаты.

Ранее сообщалось, что россияне смогут получить индивидуальную онковакцину бесплатно — кабмин внес новые методы борьбы с онкологическими заболеваниями в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2026–2028 годах.

Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что "мы видим зримое изменение по снижению смертности от онкологических заболеваний". Происходит это, в том числе, благодаря внедрению современных технологий и разработке новых лекарственных препаратов.