Иран обвинил США в нарушении трех пунктов мирного договора

Соединенные Штаты нарушили три пункта мирного соглашения. Такое заявление сделал в среду, 8 апреля, спикер меджлиса (иранский парламент) Мохаммад Багер Галибаф.

Как уточнил представитель исламской республики, нарушения касаются израильских ударов по Ливану, проникновения беспилотника в воздушное пространство Ирана в городе Лар, а также отрицания права Тегерана на обогащение урана.

Галибаф поставил под сомнение целесообразность дальнейшего соблюдения режима прекращения огня или проведения переговоров, запланированных в Исламабаде на предстоящие выходные, сообщает ТАСС.

Этому предшествовала угроза израильского премьера Биньямина Нетаньяху возобновить боевые действия против Ирана "при необходимости". Политик заявил, что нынешнее перемирие является лишь остановкой на пути к поставленным целям.

Однако профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предупреждает, что львиная доля военных возможностей Ирана до сих пор остается скрытой. Эксперт полагает, что ближневосточный конфликт пока лишь только начинается.