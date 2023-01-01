СМИ сообщили о нарушении обещания Норвегии передать Украине F-16

Украине все еще не передали обещанные Норвегией в 2023 году истребители F-16. Об этом 8 апреля сообщил норвежский телеканал NRK, ссылаясь на источники.

"Из шести F-16, которые Норвегия обещала передать Украине, ни один еще не был принят на вооружение", — утверждают журналисты.

По данным телеканала, киевский режим особенно нуждается в истребителях Норвегии, поскольку находится "на переломном этапе конфликта".

Пресса выяснила, что два самолета ранее применили для обучения украинских пилотов в Дании, но сейчас они больше года находятся в мастерской в Бельгии. Остальные четыре истребителя были непригодны для использования, они также находятся на ремонте.