Трамп уверен, что НАТО снова не придет к США на помощь, если они того потребуют

Президент США Дональд Трамп 9 апреля по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что альянс не помог Штатам, когда это им было нужно, и не поддержит их в следующий раз.

"НАТО не было рядом, когда мы нуждались в них, и они не помогут, если они снова нам понадобятся", — написал глава Белого дома в соцсетях.

Трамп также сделал загадочное предупреждение о Гренландии.

"Запомните Гренландию, этот большой, плохо управляемый кусок льда", — говорится в его публикации.

Сегодня президент США и генсек НАТО встретились, чтобы обсудить возможный выход Штатов из организации. О таком разговоре ранее объявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Как сообщил Рютте после встречи с Трампом в интервью телеканалу CNN, альянс признает разочарование американского лидера, потому что некоторые его страны-члены "не прошли тест" президента США. Речь идет о неоднократных просьбах Вашингтона помочь на Ближнем Востоке.