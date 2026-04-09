Мошенники устроили россиянам пасхальную атаку

Мошенники начали рассылать пользователям в мессенджерах опасные пасхальные открытки.

Под ними скрываются фишинговые письма и вирусные файлы, сообщили РИА Новости в платформе "Мошеловка" Народного фронта. Например, злоумышленники предлагают поучаствовать в конкурсе, сделать пожертвование, купить кулич или присоединиться к "эксклюзивной трансляции" из Храма Христа Спасителя.

Специалисты советуют не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей. Все трансляции можно посмотреть на официальных источниках бесплатно.

Пасха в этом году пройдет 12 апреля. Стоимость пасхального набора выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всех подорожала творожная пасха – на 25%.