В Финляндии заявили о нежелании терпеть риторику Трампа

Финляндия и другие страны Европейского союза не намерены терпеть агрессивную риторику президента США Дональда Трампа в адрес Ирана.

Такое заявление глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Iltalehti. В настоящий момент есть надежда на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, но Трамп своими резкими заявлениями может все испортить.

"Конечно, мы ни в коем случае не можем мириться с подобными высказываниями - если они сами по себе представляют угрозу, - или, тем более, с тем, что за ними может стоять", - сказала дипломат.

По словам Валтонен, сейчас есть шанс сохранить мир между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее Немецкий журнал Der Spiegel написал, что непредсказуемые действия Белого дома привели к сомнениям союзников США в компетентности американской администрации. Напряженность резко возросла после того, как Трамп заявил "о полном уничтожении Ирана как цивилизации", если тот не пойдет навстречу Вашингтону.