Убившей Мэттью Перри "кетаминовой королеве" вынесли приговор

фигурантка по делу о смерти актера Мэттью Перри получила 15 лет тюрьмы

Наркоторговка Джасвин Сангх, известная для своих клиентов, как "кетаминовая королева", продала Перри наркотик, который стал причиной его смерти. Свою вину она признала, пишет The New York Times.

Мачеха Пэрри назвала Сангху "бессердечной женщиной", зарабатывающей на чужом горе. По словам Дебби Перри, наркоторговка заслуживает куда больший срок, чем ей дали.

Ранее суд приговорил к 2,5 года тюрьмы врача, который нелегально продавал наркотик актеру. Сальвадор Пласенсия признался, что снабжал его кетамином перед его смертью.

О внезапной смерти 54-летней звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри стало известно 29 октября. Тело комедийного актера обнаружили в джакузи его собственного дома. Он скончался от передозировки. Известно, что актер долгое время страдал от алкогольной и наркотической зависимостей.