Анфиса Чехова простилась с сыном во Франции

Анфиса Чехова вместе с супругом Александром Златопольским, сыном Соломоном и его детьми от предыдущего брака, а также с его экс-супругой Натальей отправилась во Францию. Несколько дней семейство проводило в Париже, однако накануне, 8 апреля, Анфиса Чехова сообщила, что простилась с единственным наследником - он отправился обратно в Москву.

"Сегодня ужасно нервный день. В такие моменты мне хочется бросить все и уехать, полежать в клинику неврозов на месяцок. Мой зайчик, Сашины дочки и бывшая жена уехали в аэропорт, они улетают в Москву. А мы продолжаем свой путь дальше", - поведала расстроенная Анфиса Чехова на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Напомним, в феврале Анфиса Чехова вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал продюсер Александр Златопольский. Интересно, что на свадьбе среди приглашенных гостей гуляли его экс-супруга, а также дети от бывших отношения ведущей и продюсера Соломон, Анастасия и София.

Влюбленные, впрочем, планируют снова стать родителями. Однако прибегать к современным достижениям медицины популярная ведущая не хочет.

Но для начала пара намерена приобрести собственный дом. Дело в том, что пока Анфиса и Александр снимают особняк за городом. А летом супруги хотят сыграть еще одну свадьбу. Популярная ведущая объяснила, что хочет устроить грандиозное торжество на природе.

