Дональд Трамп решил не выводить армейские подразделения США с Ближнего Востока. Как заявил американский президент в соцсети Truth Social, все силы останутся в регионе до тех пор, пока Иран не выполнит условия соглашения.

Хозяин Белого дома в свойственной ему манере расписал, что на территории Ирана и вокруг него остаются все американские корабли, самолеты и военнослужащие. Эти силы, по словам Трампа, оснащены дополнительным вооружением, боеприпасами и всем, что необходимо для "смертоносного уничтожения противника".

По прогнозам президента США, возобновление стрельбы крайне маловероятно. Однако Трамп пообещал в случае необходимости нанести Ирану "более масштабные и мощные" удары, чем когда-либо прежде. А пока "великая американская армия" готовится и отдыхает, с нетерпением ожидая следующего завоевания. Трамп утверждает, что по условиям соглашения Тегеран отказывается от ядерного оружия и открывает Ормузский пролив.