Еле ходит и горбится: на одинокую Пугачеву без слез не взглянешь

Четыре года назад Алла Пугачева покинула Россию вслед за молодым супругом. Примадонна прихватила детей, двойняшек Гарри и Лизу, и отправилась в Израиль. Однако потом семейство было вынуждено снова переехать. Тогда оно осело на Кипре.

Ходят слухи, что местный климат не подходит артистке. Якобы ее состояние оставляет желать лучшего. Даже передвигаться артистке сложно, поэтому она не расстается с элегантной тростью. В близком окружении судачат, что Алла Пугачева просто не в состоянии сопровождать мужа и детей в различных поездках. Поэтому в США на пасхальные каникулы ее молодой супруг и двое наследников отправились одни.

В свою очередь, Примадонна старается не скучать в одиночестве. Так, на днях прославленную артистку заметили во время прогулки в компании приятельницы. Сгорбившаяся певица еле передвигалась по набережной Лимасола, передает "КП". В Сети многие пользователи высказали мнение, что легендарная исполнительница "сильно сдала" и на нее "без слез не взглянешь".

И если Примадонна все сильнее замыкается в себе, то ее муж в последнее время вынужден постоянно гастролировать. Стремясь заработать на жизнь, супруг Пугачевой непрерывно колесит по странам мира. Во время гастрольного чеса он не пропускает даже самых маленьких городков и порой выступает практически в сельских клубах. В итоге комик почти не бывает дома.

