Раскрыты детали подготовки к переговорам Ирана и США в Исламабаде

Делегация Ирана прибудет в Пакистан на переговоры с США вечером 9 апреля, сообщил иранский посол в исламабаде Реза Амири Могадам. Он признал, что иранское общество настроено скептически из-за неоднократных нарушений договоренностей Израилем. Тем не менее, делегация Тегерана готова к серьезным переговорам на основе плана из 10 пунктов.

Как сообщил информированный источник агентству ТАСС, переговоры США и Ирана в столице Пакистана начнутся в субботу и продлятся несколько дней. Встреча будет проходить в отеле Serena, в закрытом формате, по итогам переговоров ожидается пресс-конференция.

В Исламабаде в связи с предстоящими переговорами усилены меры безопасности. Так называемая красная зона, где расположен комплекс правительственных зданий, полностью закрыта для всех видов транспорта. 9 и 10 апреля в столице Пакистана объявлены выходными днями.