Россиян предупредили о воздействии корональной дыры

Земля попадет в зону воздействия образовавшейся на Солнце корональной дыры в середине дня 10 апреля. Результатом могут стать магнитные бури, предупредили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По прогнозам ученых, 9 апреля - последний спокойный день перед 2-3 дневным периодом возмущений. Магнитные бури ожидаются с пятницы по субботу или даже по воскресенье. Как сказано в сообщении лаборатории, воздействие главного возмутителя спокойствия - корональной дыры - начнется завтра в середине дня.

Ранее астрофизики были менее категоричны в своих прогнозах. В ИКИ РАН говорили, что воздействие корональной дыры будет слабым и непродолжительным, а вероятность магнитной бури на Земле 10 апреля составляет чуть более 50%.