Ни войны, ни мира: что сейчас происходит на Ближнем Востоке

Вот уже сутки на Ближнем Востоке – ни войны, ни мира. Договоренности о прекращении огня между Ираном и США могут быть сорваны в любой момент.

В Бейруте и пригородах – колоссальные разрушения. Всю ночь спасатели разбирали завалы. Эвакуировали из разбитых высоток женщин и детей. Едва соглашение о перемирии вступило в силу, как Израиль обрушил на Ливан самую мощную за последние месяцы воздушную атаку. За 10 минут, заявил ЦАХАЛ, нанесены удары по 100 целям по всей стране. Погибли более 250 человек. Свыше тысячи ранены. Израиль обижен. Его к переговорам не пригласили. А, значит, и перемирие для Тель-Авива - не категоричное условие.

Угрозы напрямую адресованы "Хезболле" - ее полное уничтожение и есть главная цель ЦАХАЛ в Ливане. В Иране - задача сложнее, забрать у Исламской республики запасы обогащенного урана. Нетаньяху заявил: Тель-Авив действует скоординировано с Вашингтоном. Ответ оппонентов был моментальным. "Хезболла" выпустила по Израилю от 3 до 5 ракет. А Мохаммад Багер Галибаф, самая авторитетная фигура в иранском парламенте, обвинил Трампа в нарушении как минимум 3 из 10 пунктов договорённостей.

Эти условия были названы главным посредником - Пакистаном. И закреплены в письменном обращении премьер-министра Шехбаза Шарифа ко всем сторонам. Кстати, с их же согласия. Но теперь в США заявляют - иранцы, очевидно, плохо знают английский и неверно поняли текст.

Один за другим на британскую базу "Лейкенхит" приземляются штурмовики Пентагона. А подводная лодка "Огайо" с баллистическими ракетами на борту проходит Гибралтар. Иран тоже к битве готов.

Ормузский пролив, который США требуют открыть, вновь заблокирован. Танкеры с нефтью со швартовых так и не снялись. Бойцы КСИР занимают горные перевалы на границе. А это полигон вблизи островов. Почти 250 тысяч солдат и офицеров, которые готовились к войне на суше. При этом никто не отказывается от переговоров, которые назначены на 10 апреля. Делегация Ирана прибудет в Исламабад уже сегодня.