Пострадавшим от паводка в Дагестане привезли более 20 тонн гумпомощи

Более 23 тонн гуманитарного груза передали в Дагестан для пострадавших от разрушительного паводка. По указанию президента и поручению главы МЧС спецборт Ил-76 доставил мотопомпы, тепловые пушки, бензопилы и бутилированную воду.

Александр Куренков провёл сегодня в Дагестане оперативное совещание. Позже - после облёта пострадавших территорий вместе с участниками правительственной комиссии - будут выработаны дополнительные меры по оказанию помощи жителям.

Стихия в республике продолжает наносить ущерб. В Хасавюрте и Махачкале сильный ветер валит деревья и обрывает линии электропередачи. Повреждены автомобили, некоторые районы остались без света.

В зоне бедствия и другие регионы страны. В республике Марий-Эл две реки вышли из берегов. Подтоплены сотни домов и приусадебных участков. Для пострадавших организованы пункты временного размещения. Паводок и в Алтайском крае. В посёлке Промышленный специалисты обходят подтопленные территории, оказывают людям помощь, а при необходимости эвакуируют.