В Москве стартовал Российский космический форум

Новейшие достижения отечественной космонавтики и волнующие перспективы ближайшего будущего. В Москве открылся Российский космический форум.

В течение четырёх дней представители науки, власти, бизнеса и СМИ будут обсуждать самые важные темы развития отрасли и её роли в социально-экономической жизни страны.

Особое внимание - молодёжи: кадровый резерв будет формироваться на максимально широкой основе, а лучшие предложения юных учёных не останутся без господдержки. Важные проекты "Роскосмос" планирует реализовать в сотрудничестве с корпорацией "Росатом".

"Два основных направления нашего взаимодействия: это, в первую очередь, создание лунной электростанции на базе атомных технологий и второе, это создание двигателя, который, как это можно назвать, буксира, который мог бы в дальний космос большой объём грузов доставлять", - отметил Дмитрий Баканов, генеральный директор "Роскосмоса".