Челябинский мишка Стёпа в сложной ситуации: его не берут приюты и зоопарки

На голос мишка охотно откликается. Вот и сейчас спросонья вышел встречать. Гостям, даже незваным, Степан всегда рад.

Вольер со скромными квадратными метрами - 2 на 2 - сыпется, медведь худеет - недавно вышел из спячки, но все равно её пенсии на содержание животного не хватает, признается Алёна. С чисткой клетки женщина тоже одна не справляется. Раньше этим занимался гражданский муж.

Это уже архивные кадры. Хозяина мишки, предпринимателя Александра, хорошо знали в области. Как-то ему предлагали приютить брошенных медвежат из шапито. Но он тогда отказался - из-за Степана.

С тех пор Степан сильно подрос, возмужал. Хозяева обещали улучшить косолапому питомцу жилищные условия. Но Александр ушел на передовую. Несколько раз еще приходил в отпуск.

В январе 25-го хозяин Степана пропал без вести. Алёна продолжает дело мужа, но сил ухаживать за хищником все меньше.

"У медведя проплешины на мордашке. То есть это авитаминоз. У него провисшая спина - то есть достаточно плохое условие содержания. Клетка маленькая, место спячее у него холодное", - рассказала Марина Мантурова, ветврач.

Вот эта крыша. Вот это сама будка, где он спит - из мешков, из всяких кирпичей, которые без цемента. Антисанитария, теснота и неполноценное питание - Степану срочно нужен новый дом, бьют тревогу ветеринары.

"Мы не можем принять этого медведя, потому что у нас простая элементарная причина - у нас нет подходящего вольера для него. У нас уже есть несколько медведей, под них требуются очень мощные прочные вольеры, которые надо сначала построить. Поскольку у нас такого нет и в ближайшее время не предвидится, то мы вынуждены отказаться от этого медведя", - рассказала Эвелина Сабашвили, ведущий зоолог Челябинского зоопарка.

Пока приюты один за одним отказывают. Но Алена верит - для её Степки найдется смелый и, главное, добрый хозяин.