Синоптик сообщил, когда в Москве будет пик похолодания﻿

Четверг и пятница станут самыми холодными днями на этой неделе, пик придется именно на эти дни.

9 апреля московский регион останется под влиянием тыловой части циклона. Погода будет облачной и ветреной. Пойдет мокрый снег, к вечеру н дорогах образуется гололедица, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Температура воздуха не превысит плюс четырех градусов, что ниже климатической нормы на три-пять градусов.

С учетом непогоды людей призывают парковать автомобили в безопасных местах, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Тепло вернется в Москву только к Пасхе. В воскресенье воздух прогреется до плюс тринадцати градусов, осадков не будет.