"Многие вещи я делала не так": Волочкова рассказала о дочери, от которой отреклась после вскрывшегося обмана

Анастасия Волочкова прокомментировала информацию о том, что дочь ведущей Даны Борисовой Полина попала в клинику. Несколько недель назад 18-летняя девушка призналась, что у нее биполярное расстройство, справиться с которым самостоятельно она не может, поэтому и был принято решение о госпитализации.

Балерина напомнила, что у нее тоже есть дочь. Воспитанием Ариадны она занималась с рождения. С полутора лет девочка посещала разные кружки. Она пела, танцевала, играла на рояле, учила иностранные языки. "Советы давать никому не буду. Многие вещи я делала не так. Все мы люди и нам свойственно ошибаться", - философски заключила балерина.

Тем не менее, артистка посоветовала дочери Даны Борисовой "цель учиться" и достигать ее, "не жалея сил", передает Teleprogramma.org.

Отметим, что с дочкой Анастасия Волочкова практически не общается. Артистка не одобрила мужа Ариадны и перед свадьбой публично его критиковала. А когда узнала, что единственная наследница не пригласила ее на бракосочетание, то публично от нее отреклась.

