Три человека ранены при падении обломков дрона на нефтебазу в Крымске

Падение обломков сбитого украинского дрона на территорию нефтебазы на Кубани вызвало возгорание на объекте. Пострадали три человека, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным оперштаба, инцидент произошел в Крымске Краснодарского края. В результате падения фрагментов беспилотников на территорию нефтебазы вспыхнул пожар. К тушению привлекали 80 человек и 29 единиц техники, возгорание ликвидировали к утру.

В результате ЧП пострадали три человека. В оперштабе уточнили, что двое раненых были госпитализированы. Еще одному пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь на месте.