ФСБ задержала причастного к кибератакам агента СБУ в Чите

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Чите бывшего внештатного корреспондента "Радио Свободная Европа"* (иноагент, деятельность организации признана нежелательной в России). Местный житель 1960 года рождения сотрудничал с украинскими спецслужбами.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленник вступил в подконтрольное службе безопасности Украины Telegram-сообщество. Он передавал противнику сведения о местном информационном ресурсе, который специализируется на освещении СВО. Также фигурант собирал сведения об объекте критической инфраструктуры региона. Деятельность агента СБУ привела к компьютерным атакам на СМИ и инфраструктурный объект.

Злоумышленника в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали. Его обвинили в госизмене, суд отправил агента украинских спецслужб под арест, передает ТВЦ.