Никасу Сафронову исполнилось 70 лет: "Чувствуешь себя старым, ненужным..."

Накануне, 8 апреля, Никас Сафронов отметил круглую дату. Прославленному художнику исполнилось 70 лет. Но кто даст?! Живописец ведет активный образ жизни, много работает и путешествует. Его график расписан на месяцы вперед.

По словам именинника, возраст он совершенно не ощущает. "Это постоянное движение, рабочие и творческие процессы, встречи с интересными людьми действуют как эликсир молодости. Люди, уходя на пенсию, часто перестают жить полноценной жизнью. То есть ушел на заслуженный отдых - и тебя уже как будто нет. Чувствуешь себя старым, ненужным, мир сужается до размеров дома и огорода... Так что главный секрет — это работа. Она не дает тебе остывать", - заключил Сафронов.

Недавно он провел выставку в Индии. На очереди культурные мероприятия в Ватикане и в Швейцарии. "Могу честно сказать, что иногда я сплю всего по 2-3 часа. А иногда вообще не сплю, потому что бывают сложные поездки, перелеты в другие часовые пояса. И вот когда ты не спишь несколько дней, то выглядишь лет на 150", - отметил художник.

Самое интересное, что у Никаса Сафронова шестеро сыновей, но никто из них не пошел по его стопам. Стефано, сын, рожденный во втором браке художника с итальянкой, занимается менеджментом в искусстве. Второй наследник, Юрий, - режиссер. Третий сын Лука - пианист. Четвертый Дмитрий из Литвы, играл в кино, а теперь живет в Сочи и продает квартиры. Пятый сын Александр вообще работает в автосервисе. "Простой парень, без претензий. Я их всех люблю! Стараюсь помочь, когда они обращаются", - сообщил Никас.

Когда-то художник мечтал о крепкой семье и любящей жене, передает "Мир новостей". "Мечтал прийти с работы уставший, а дома - любящая и понимающая тебя жена, которая тебя покормила, обняла... Такая идеальная картинка! Я также за то, чтобы мужчина растил своих детей. Рассказывал им разные истории, водил в бассейн, на тренировки, учил с ними уроки... Все это прошло мимо меня, так и осталось мечтой - хорошей, но не сбывшейся", - заключил художник.

