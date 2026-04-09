Россиян предупредили о досрочной выдаче майских пенсий

Часть россиян получат пенсии за май досрочно до 30 апреля.

Временные изменения связаны с приближающимися майскими праздниками, сообщили РИА Новости в Соцфонде России. Досрочно деньги переведут тем, кто получает пенсию через банк с первого по четвертое число месяца. Подавать заявки не нужно, деньги перечислятся автоматически. Доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику с 5 мая.

Почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику. 2-3 мая будут работать почтальоны и кассы почтового отделения. Доставка пенсий по почте продлится до 25 мая.

Уточняется, что речь идет всех видах пенсий - страховых, социальных, накопительных, а также пенсиях по старости и по инвалидности.