Украинские депутаты массово прогуляли заседание Верховной рады

Работа украинского парламента в четверг сорвана. Народные избранники не явились на работу, пленарное заседание Верховной рады прогулял даже сам председатель парламента Руслан Стефанчук.

Как сообщило украинское издание "Новости.Live", зал заседаний полупустой. Даже за трибуной председательствующих лишь заместитель председателя Верховной рады Елена Кондратюк, нет ни Стефанчука, ни первого вице-спикера Рады Александра Корниенко.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в свою очередь отметил, что работа Верховной рады по факту сорвана. Никаких законов сегодня принимать не будут.