Бывший муж вернулся к Гребенщиковой спустя 12 лет после развода

Певец Ираклий Пирцхалава прославился после участия в музыкальном проекте "Фабрика звезд". В 2009 году он женился. Супруга Софья Гребенщикова родила сына Илью в 2010 году, а спустя пару лет на свет появился второй наследник Александр.

Вот только брак долго не продлился. В 2014 году Ираклий и Софья оформили развод. Однако бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения. Причем настолько, что Пирцхалава и Гребенщикова решили попробовать все сначала.

Теперь пара участвует в новом сезоне шоу "Ставка на любовь". Этот проект стал для них проверкой. "В обычной жизни много отвлекающих факторов, и на отношениях сложно сосредоточиться. На проекте мы смогли по-настоящему сфокусироваться друг на друге. Я не люблю выносить личное напоказ, но для нас участие в реалити — способ понять, насколько мы вообще повзрослели и готовы ли мы вместе двигаться дальше", - сообщил Ираклий.

По словам Гребенщиковой, она сумела посмотреть на бывшего мужа другими глазами. "Я снова увидела в Ираклии много хорошего, того, что в обычной жизни теряется где-то между „я занят“ и „давай потом поговорим", - призналась Софья.

При этом артист признался, что боялся все испортить, потому что отличается взрывным характером. Бывшая супруга отметила, что у нее тоже возникли страхи. Например, она опасалась, что участие в шоу "добьет" их отношения, передает Starhit.

