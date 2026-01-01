Спутник погибшей кометы C/2026 A1 упал на Солнце

Ранее неизвестная комета упала на Солнце минувшей ночью. Как заявили астрофизики Лаборатории солнечной астрономии, небесное тело падало на Солнце по той же траектории, по которой 4 апреля приблизилась и сгорела в солнечной атмосфере комета C/2026 A1.

Ученые уверены, что речь идет о еще одном фрагменте того же тела, от которого в свое время образовалась комета C/2026 A1. Они считают, что нашли подтверждение гипотезы, согласно которой последняя представляет собой обломок древней распавшейся великой кометы.

Судя по яркости, размер тела составлял около 100–200 метров. Никаких шансов уцелеть у объекта не было. По словам наблюдателей, в отличие от С/2026 A1, в данном случае отсутствовала даже теоретическая возможность достигнуть поверхности Солнца: новый объект испарился, не долетев до плотных слоев. Комету запечатлели на видео, когда она находилась примерно в 2.5 миллионах километров от Солнца.