"Больше не приезжай": муж Наташи Королевой обратился к невестке-стриптизерше — вот, что она сделала

Единственный наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип женился два года назад. Избранницей звездного отпрыска стала стриптизерша Мелисса Фокс (настоящее имя Анна Волынкина).

Однако родители Архипа не сразу приняли невестку с пикантной профессией. Девушке пришлось бросить прибыльную работу и найти себе новое дело. Это было обязательно условие Сергея Глушко, который и сам в прошлом танцевал и раздевался перед публикой.

Сейчас Мелисса работает визажистом, а свекровь в ней души не чает. Наташа даже оплатила невестке дорогую операцию на челюсти.

"Она не капризная, она не балованная, она рукастая, она очень много чего умеет. Поверьте, многие из вас даже не могут похвастаться тем, что умеет она", - нахваливает невестку Наташа Королева.

По словам певицы, Мелисса на 100% вкладывается в семью, у нее веселый и простой нрав. Кроме того, она прекрасно готовит. "Ой, она очень вкусно печет песочные печенья и делает к ним лимонный курд. Это что-то невероятное. Мой муж сказал: "Мелисса, если еще раз ты испечешь это печенье, все, больше не приезжай в гости", - сообщила артистка Пятому каналу.

