Мясо из Дубая и кондиционер на черной икре: как звезды тратят огромные деньги на своих собак

В таблоидах пишут о 60 килограммах отборной говядины из Дубая стоимостью почти 800 000 рублей, которые предназначались для собаки Любови Успенской, а в итоге застряли на таможне, да застряли так крепко, что певице якобы пришлось вмешиваться лично. Что же произошло на самом деле? И почему вместо сочувствия Успенская столкнулась с волной хейта?

"Ой, я не хочу на эти вопросы отвечать!" - отмахивается Любовь Успенская.

Отказалась выступать в Кремле из-за собаки

Зато о главном, своей собачке Джунике, Успенская говорит с такой нежностью, с какой другие не говорят о детях. Для неё этот крошечный йорк не просто домашнее животное, это талисман, без которого, по её собственным словам, может случиться что-то страшное. Настолько, что из-за него певица вычеркнула из своего графика главную сцену страны - Кремлёвский дворец: туда не пускают с собаками.

"Чувствую я, что, когда он рядом, ничего не случается. А вот... даже на концерты. А я вот в Кремль не хожу на концерты, на всякие презентации, разные эти солянки, потому что туда не пускают мою собачку. Поэтому я хожу во все другие залы", - говорит Успенская.

Впрочем, Кремль - это ещё полбеды. Недавно Успенскую сняли с рейса Москва - Омск, снова из-за Джуника. Стюардесса потребовала убрать собаку в переноску, Успенская возмутилась. Слово за слово вызвали полицию. Концерт в Омске чуть не сорвался, но королева шансона пересела на другой рейс и всё-таки долетела. Разумеется, вместе с собакой и в бизнес-классе.

Певица много гастролирует по стране и неизменно собирает аншлаги. Успенская с гордостью демонстрирует свои бриллианты, роскошную обстановку в доме - может позволить.

Мясо из Дубая

Но вернёмся к дубайскому мясу, потому что 800 000 рублей за собачий обед - это цифра, которая многим не даёт покоя. Неужели крошечный йорк Джуник рвёт дубайскую говядину, как крокодил? И почему половина российского шоу-бизнеса везёт для него специальное биомясо?

"Я, например, когда в Дубае концерты даю, у меня весь холодильник полон именно мясом для Джуника, потому что моих продуктов там нет. Мы для нашей-то собаки не возим ничего - она корм кушает российский. А у Любы очень хорошая собака, поэтому у меня весь холодильник заполнен её мясом", - говорит музыкант Брендон Стоун.

Звучит как эпизод из фильма ужасов, но не будет придираться к словам. Факты важнее, и они таковы: замороженное мясо для собаки в Дубае стоит примерно 30 долларов. И везут йорку Успенской не говядину, а курицу.

"30 долларов - это у нас сколько? Три тысячи рублей. Ну помножьте... Сколько мы можем привезти? Ну, на 30 тысяч рублей мы привезём там. Всё, никаких 800 тысяч. Ну, это из сферы фантастики. Нет, конечно! Это уже приврали. Я не знаю, кто приврал вам, но точно не 800", - считает Брендон.

Специальный холодильник для Джуника

Впрочем, 30 тысяч или 800, уже неважно. Джуник Успенской всё равно ест импортное мясо, а певец Шура уточняет: у Любы для собачьей еды даже есть отдельный холодильник, и мясо там не только с Ближнего Востока.

"У Любки даже специальный холодильник. Не такой, а вот лежачий, ресторанный холодильник. И у неё мясо из Австралии, да. Она реально заказывает. Это она вам не ля-ля для красного словца. Она реально заказывает брикеты мороженого мяса из Австралии", - рассказывает Шура.

Сам Шура тоже собачник. У него чихуахуа по кличке Муха, которую зовёт исключительно "доча". Ей он даже посвятил отдельную главу в своей новой книге. Но вот на гастроли Шура "дочу" не возит. Сейчас собаку приютил его администратор, который варит для Мухи гречку с мясом. Шура ежемесячно отправляет на содержание пять тысяч рублей. После австралийских брикетов в доме Успенской звучит почти аскетично.

"Да, это мой ребёнок, это моя доча. И она на "Муху" редко даже отзывается. Больше я говорю "доча". Вот на "дочу" - да. А Муха как бы так... Она: "Я доча, я не Муха", - говорит певец.

Кто-то в это время покупает кости со скидкой

У режиссёра Аллы Суриковой дома небольшой зоопарк. Ей 85 лет, она живёт в частном доме в Троицке вместе с таксой Фаей, дворнягой Мишаней и котом Гошей, которого взяла из приюта. В их меню нет дубайских деликатесов.

"Мясной продавец в Троицке иногда смотрит телевизор и узнаёт меня, поэтому даёт мне кости хорошие с мясом для Мишани. Называется это "пропуск для Мишани". Отдают по 200 рублей за килограмм. И даже со скидкой. Для других, если это хорошая кость с мясом, стоит дороже. А такие, похуже кости, они стоят, ну, рублей 150", - говорит Сурикова.

У Суриковой есть дочь и трое внуков. Своих питомцев народная артистка тоже называет полноправными членами семьи. Алла Ильинична им даже стихи посвящает.

"Кто знает, тот меня поймёт:

Возьми, возьми, возьми собаку.

Кто знает, тот меня поймёт:

Нет в мире лучше обнимаки,

И не предаст, и не солжёт".

Пахнет персиком

У Маши Вебер собаку зовут не Мишаня, а Микки, он пудель размера ти-кап. Его привезли из Китая. Стоил в районе 250-300 тысяч рублей. Зато на питание уходят скромные две тысячи рублей в месяц. Плюс шампунь с маркетплейса за 500 рублей, чтобы Микки пах персиком.

"У нас в России очень много премиальных классных кормов из натуральных компонентов, где отсутствует зерно или его меньше. Просто надо смотреть состав, чтобы было больше натуральных ингредиентов", - говорит Маша Вебер.

Кондиционер на черной икре

Настя Крайнова - счастливая обладательница Кекса. За шпица просили 45 тысяч рублей, но сторговались на 35 тысяч. Его основной рацион - сухой корм. Большого пакета хватает надолго, по утрам - специальные консервы. Впрочем, есть в его жизни место для настоящей роскоши.

"Вот единственное, в чём мы выпендриваемся, - это, конечно, кондиционер для шерсти, потому что у нас не выросла остевая шерсть. И вот мы покупаем там на чёрной икре, короче, кондиционер. Да, у нас есть одна блатушечка: кондиционер на чёрной икре", - говорит Настя Крайнова.

Стоит такой кондиционер четыре тысячи рублей. И Кексу его хватает надолго, как и Джунику дубайского мяса. В конце концов, любовь не измеряется килограммами и суммой в чеке.

"Моя жизнь"

"Он сидел в зале. Никогда в жизни никто не знает, что сидит собачка в зале. Он даже ни разу не гавкнул. Моя ты жизнь, моё золото", - говорит Успенская.

Это Успенская после юбилейного концерта "55 лет на сцене". На шее - коллекционное изумрудное ожерелье в обрамлении бриллиантов. На ногах - каблуки, от которых, по собственному признанию, у неё всё болит. А на руках - Джуник в белой кофточке с капюшончиком. Он отсидел весь концерт в зале и, судя по всему, остался единственным зрителем, который не аплодировал.