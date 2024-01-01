В Москве представили программу Международного фестиваля молодежи

Десять тысяч участников из 190 стран мира. В Москве представили программу Международного фестиваля молодёжи. Самое масштабное событие года подобного рода пройдёт в Екатеринбурге в сентябре.

Главными героями праздника станут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Их ждут десятки экспедиций по регионам, насыщенные программы в области культуры, спорта, экологии, социальных и общественных проектов.

Подать заявку на участие можно до 30 апреля. Мероприятие продолжает традиции Всемирных фестивалей молодёжи, последний из которых состоялся в Москве в 2024-м.