Пасхальный тираж "Русского лото" объединяет людей вокруг идеи благотворительности

Не только поймать удачу за хвост, но сделать доброе дело могут участники пасхального тиража "Русского лото". С каждого проданного билета десять рублей переводят на благотворительность. Разыгрывают более тысячи призов. А победителей определят в воскресное праздничное утро.

Четвертый благотворительный пасхальный тираж "Русского лото" — это не просто шанс испытать удачу, это возможность помочь тем, кто нуждается в поддержке. Уже четыре года подряд пасхальный тираж "Русского лото" объединяет миллионы людей в желании сделать доброе дело в праздник Светлой Пасхи.

"Обычно в лотереях участвуют с надеждой на крупный приз. Но пасхальный тираж от "Русского лото" объединяет людей вокруг идеи благотворительности. И становится символом надежды на лучшее. Как и в предыдущие годы, с каждого билета будет отчислено 10 рублей и направлено на помощь службы "Милосердие", на благие дела", - рассказала Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу "Столото".

Чтобы принять участие в благотворительном тираже и внести свою лепту в доброе дело, нужно просто купить билет на пасхальных тираж "Русского лото". А еще можно порадовать близких подарочным конвертом из 6 купонов. Выигрывает каждый второй билет, разыграны будут 1 000 призов по 50 тысяч рублей. Но главное, что часть средств с каждого проданного билета традиционно будет направлена на благотворительность.

"Я купила эти билетики для семьи. Мне показалось, что будет здорово утром под кулич открыть вот этот конвертик и узнать, выиграли ли мы что-то или нет. И, помимо того, что мы семьей получим радость от этого конвертика, мы ещё и поможем кому-то", - говорит Софья Пузыревич, участник лотереи.

Благодаря участникам благотворительных пасхальных тиражей "Русское лото" прошлых лет для службы помощи "Милосердие" было собрано больше 150 миллионов рублей, благодаря этим средствам удалось реализовать свыше 200 благотворительных проектов и адресно помочь тысячам людей.

"Мы получаем бюджет, который можем потратить на содержание очень серьезных и важных благотворительных проектов - это и детские дома, это помощь людям, оказавшимся в серьезном социальном кризисе, это поддержка одиноких стариков, это поддержка бездомных людей. В России около двухсот проектов получают финансирование благодаря поддержке от "Русского лото", - отметила Наталья Чиколини, руководитель отдела коммуникаций и привлечения средств службы помощи "Милосердие".

Четвертый благотворительный пасхальный тираж "Русского лото" — это напоминание о том, что каждый из нас может стать частью большого дела, которое объединяет веру в удачу и добро.