Россиян призвали воздержаться от поездок на Ближний Восток

Россиян призвали воздержаться от поездок в Ливан. В сообщении посольства России в Бейруте отмечается, что совет продиктован массированными израильскими бомбардировками.

В российском дипведомстве соотечественникам напомнили, что покинуть страну можно коммерческими рейсами через аэропорт Бейрута. Для экстренных случаев есть телефон горячей линии: +961 70 008 218.

Армия обороны Израиля 8 апреля нанесла новую серию ударов по целям в Ливане. Большая их часть пришлась на гражданские объекты. По данным посольства России, российских граждан среди пострадавших от бомбардировок нет.