Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске второго Московского трамвайного диаметра. Он объединил сразу 13 районов и улучшит транспортное обслуживание более двух миллионов жителей. Линия протянулась от метро "Чертановская" до МЦД "Новогиреево" через центр города.

Курсировать там будут современные трамваи" Витязь-Москва" и "Львенок-Москва" с автономным ходом, что позволит проезжать по проспекту Академика Сахарова без подключения к контактной сети.

Так с прошлой осени уже работает первый Диаметр. А новый станет ещё и самым протяженным. 79 остановок, свыше 30 из них недалеко от метро, МЦД и центральных железнодорожных вокзалов. Также по пути множество точек притяжения горожан и туристов, от парков до торговых центров, а еще вузов. Как раз со студентами Сергей Собянин и прокатился сегодня по новому Диаметру.