Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске второго Московского трамвайного диаметра. Он объединил сразу 13 районов и улучшит транспортное обслуживание более двух миллионов жителей. Линия протянулась от метро "Чертановская" до МЦД "Новогиреево" через центр города.
Курсировать там будут современные трамваи" Витязь-Москва" и "Львенок-Москва" с автономным ходом, что позволит проезжать по проспекту Академика Сахарова без подключения к контактной сети.
Так с прошлой осени уже работает первый Диаметр. А новый станет ещё и самым протяженным. 79 остановок, свыше 30 из них недалеко от метро, МЦД и центральных железнодорожных вокзалов. Также по пути множество точек притяжения горожан и туристов, от парков до торговых центров, а еще вузов. Как раз со студентами Сергей Собянин и прокатился сегодня по новому Диаметру.
"Конечно, метро - это классно, но иногда хочется не опускаться под землю, проехаться по улицам Москвы, посмотреть на город, это практически такая туристическая история, туристический маршрут, совершенно другой комфорт и интересно. В 10 году, я помню, у нас было чуть больше 600 тысяч пассажиров, сейчас уже под 900 тысяч, и мы думаем перевалим за миллион такими темпами, потому что мы все трамвайные пути реконструировали за это время, все трамваи, практически, ну в этом году заканчиваем, осталось совсем немного, это новые трамваи, современные, европейского вида, самый лучший вид трамваев и плюс новые маршруты, которые соединяют всю Москву", - отметил Собянин.