В клинике Рошаля провели уникальную операцию двухмесячному ребенку с опухолью головного мозга

В клинике Рошаля провели уникальную операцию и спасли двухмесячного ребёнка с необычной опухолью головного мозга. Редкую патологию у пациента обнаружили во время планового обследования в родном Луганске. Новообразование было просто огромным для младенца и могло привести к трагедии. Тогда мальчика решили привезти уже к московским врачам. Как чувствует себя Давид?

Этот больничный коридор Юлия запомнит на всю жизнь. Ещё недавно она шла по нему, прижимая к груди своего новорождённого сына Давида. И не знала, смогут ли ему помочь. Плановое УЗИ в Луганске выявило у ребёнка объемное образование в правом желудочке мозга. Для двухмесячного пациента это почти половина черепа. Местные специалисты немедленно связались с Москвой. Получили ответ: "Приезжайте, будем оперировать".

Сложность подобной операции не только в ювелирной точности хирургов, а еще в возрасте пациента, его весе и объеме крови. Которой, к слову, было всего 500 миллилитров. Потеря даже её небольшого количества могла оказаться критичной.

"Операция проводится под микроскопом, под большим увеличением, чтобы не травмировать нежные ткани мозга. Идёт непрерывное взаимодействие с анестезиологом. Мы сообщаем ему о темпе кровопотери и о том, как проходит удаление. При необходимости начинается переливание крови. Благодаря слаженной работе у нас всё удалось", - рассказал Дмитрий Копачев, заведующий отделением нейрохирургии клиники доктора Рошаля.

За три часа новообразование полностью удалили. Результаты биопсии показали, что она доброкачественная. Если бы не своевременная помощь врачей, в будущем опухоль начала бы давить на отделы головного мозга. У ребенка могли начаться судороги, потеря зрения, а при худшем варианте развития событий он мог впасть в кому и получить инвалидность.

Клиника доктора Рошаля - одна из лучших в стране. Сюда привозят самых тяжёлых пациентов со всей России – с нейротравмами, после ДТП, падений с высоты и инфекциями. Здесь обеспечивают полный цикл медицинской помощи, начиная от скорой и заканчивая последующей реабилитацией.

"Конечно основной наш профиль — это неотложка. Дети с любой неотложной патологией госпитализируются к нам по любому каналу - это и самотёк, это и направление поликлиник, это и доставка скорой помощью и в том числе санавиацией. Так как мы оказываем помощь всем регионам Российской Федерации, мы также знаем о поступлении детей из других уголков нашей большой родины", - отметил Семён Мещеряков, заместитель директора по лечебной работе, главный врач клиники доктора Рошаля.

Для врачей каждый спасённый пациент — это маленькая победа. И двухмесячный Артём - живое доказательство того, что нет ничего не возможного, если своевременную помощь оказывают лучшие специалисты.