Историческим домам в Москве возвращают первоначальный облик

Фасады послевоенной пятиэтажки в Панфиловском переулке возвращаются в свой исторический цвет - теплый соломенный оттенок. Дом был построен в 1946 году по индивидуальному проекту - в стиле упрощенного сталинского ампира - без пышного декора, но зато с аттиками-башенками на крыше. В этом году по программе капитального ремонта жилого фонда специалисты полностью восстановили внешний облик здания. Для этого подбирали материалы и технологии.

"Были трещины на фасаде. В некоторых местах локально была разрушена кирпичная кладка. Восстанавливали ее в том числе тоже. Соответственно, обрабатывали все это всеми материалами. Материалы использовались отечественные наши", - рассказал Сергей Кузнецов, ведущий инженер управления строительного контроля по ЦАО г. Москвы.

Жители сразу отметили разницу. "Нависали провода в виде паутины над газовой трубой, все это аккуратно сложили. Стало внешне, визуально приятно смотреть на дом. Работу провели качественно", - говорит Татьяна, арендатор квартиры.

А эта четырехэтажка была построена еще до революции - в самом начале прошлого столетия. Аттик, как корона, венчает центральную часть исторического здания.

"Это как раз тот самый свидетель московской старины, который пережил и Первую мировую войну, и революцию. Здесь были не только конторы или квартиры, сдававшиеся в наем, но и лесоторговые конторы, где промышленники отстаивали свое право быть первыми на этом рынке", - рассказал Даниил Давыдов, историк, москвовед, эксперт по истории восстановлении жилых домов столицы.

Памятные доски рассказывают, что в здании в разные годы находились профсоюзы табачников и деревообделочников. Сейчас дом восстановлен в том виде, каким его задумывали архитекторы.

"На данном доме были проведены работы по ремонту фасада, ремонту кровли и ремонту подъезда. Были восстановлены все декоративные элементы. Это и пилястры, и венчающий карниз, и наличники на окнах. Все бережно сохранили и привели в надлежащий вид", - сообщил Даниил Лосин, главный эксперт Фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов г. Москвы.

А в этом двухэтажном здании специалисты обновили все - от подвала до крыши и заменили все коммуникации.

"Все инженерные системы, в том числе сам подвал, крыша, фасад, были произведены работы по всем системам, за исключением подъезда", - отметил Станислав Петерсон, ведущий инженер управления строительного контроля по САО г. Москвы.

По одной из версий, этот дом, как и весь малоэтажный послевоенный квартал, был построен для инженеров, мастеров и стахановцев Чугунолитейного завода имени Войкова. Возможно, что кирпичи доставляли тем же путём, что и сырье для предприятия - по окружной железной дороге - теперь это Московское центральное кольцо.

В этом году специалисты Фонда капитального ремонта обновили семь домов с аттиками, а всего - более двух тысяч зданий, жители которых, как показывают опросы, удовлетворены результатом.