Из сухого колодца в Подмосковье спасли двух ондатр

История, которая тоже могла бы лечь в основу если не романа, то хотя бы новеллы. Из сухого колодца в Подмосковье вытащили двух ондатр.

Заброшенный резервуар привлёк внимание охотничьего пса, которого выгуливала хозяйка недалеко от Ленинградского шоссе. Он почуял добычу - и потянул за собой хозяйку. Та сначала решила, что это крысы, но, присмотревшись, поняла, что на дне совсем другие, более благородные, животные.

Женщина вызвала "Спасрезерв". Бригаде пришлось разбирать завал из разбитых бетонных колец. Затем, вооружившись сачком, один сотрудник спустился вниз и выловил по очереди каждую путешественницу. Разумеется, планировался ещё и традиционный осмотр бедолаг на предмет травм. Но ондатры, едва почуяв дух свободы, тут же рванули к ближайшему водоёму.