Лавров заявил о неформальных контактах по Украине

Контакты по украинской теме продолжаются в неформальном формате.

Москва долго не видела перспектив возобновления диалога, так как американские посредники сейчас заняты другими вопросами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Из-за этого возникла пауза.

"Контакты по украинской теме у нас продолжаются неформально, конфиденциально", - подчеркнул он в беседе с журналистами (цитата по РИА Новости)

В марте в Кремле заявили, что Москва и Вашингтон продолжают контакты по своим каналам. Российские власти ценят усилия, которые прилагают американцы для решения украинского конфликта, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.