Вдова актера Романа Попова: "Он был романтичным до конца"

Осенью 2025 года не стало популярного комедийного актера Романа Попова. Известный артист умер в результате продолжительной болезни. Он сражался с опухолью головного мозга.

У актера остались супруга Юлия и трое детей, которым 15, 13 и семь лет соответственно. В первом после смерти Попова интервью вдова рассказала, как выживает после страшной потери. "Мы с детьми адаптируемся к новой жизни. У нас идет процесс пересобирания всего, что есть, во что-то новое", - сообщила вдова Попова.

Юлия, которая по профессии психолог, рассказала, что именно собственные знания помогают ей справляться с трагедией. Чтобы не поддаваться отчаянию, она старается заниматься любимыми делами, уделять внимание детям и загружать себя бытовыми вопросами.

"Ромка был очень романтичным до конца. Он был веселый, щедрый, у меня всегда были цветы, любимая еда. Если мне что-то было нужно, он всегда поддерживал. В нашем браке я была стратегом — просчитывала какие-то ходы, а он занимался их реализацией, искал для этого ресурсы. И мы вместе что-то придумывали. Это было органично, правильно. Это была жизнь, и мы жили ее так", - рассказала вдова Попова The Voice.

А еще она отметила поддержку со стороны друзей и просто неравнодушных людей. Юлия подчеркнула, что справляется сама, однако чувство, что всегда можно обратиться за помощью в трудный момент, - "самое важное".