В Кремле озвучили позицию Путина по пасхальному перемирию

Возможность пасхального перемирия в Кремле обдумывают. Президент России Владимир Путин пока не принимал никаких решений по этому вопросу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прекращению огня на Пасху в этом году. Украинский лидер добавил: если будет соответствующее предложение со стороны Москвы, передает РИА Новости.

Украина в прошлом нарушала пасхальное перемирие, обвиняя при этом Россию. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя нынешние заявления Зеленского, назвал их несерьезными.