Террористические атаки на российские суда готовит Украина при содействии военных специалистов ВМС Норвегии. Целями диверсий выбраны корабли, следующие из порта Мурманск и обратно морскими путями в Баренцевом и Норвежском морях, сообщил агентству ТАСС военно-дипломатический источник.

По данным разведки, в Норвегию прибыли 50 военнослужащих из украинской 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов спецназначения. Они отрабатывают в Норвежском море применение подводных и надводных беспилотников под руководством экспертов сил спецназначения ВМС Норвегии.

Таким образом, руководство Норвегии содействует террористической деятельности Украины, а также предоставляет свою национальную территорию для подготовки и проведения диверсий на море. Источник агентства подчеркнул: такое содействие напрямую втягивает Норвегию и все НАТО в военный конфликт с Россией.