"Организм не выдержал": Виктория Макарская выдала главный секрет

Виктория Макарская поделилась с многочисленными подписчиками своей официальной странички в запрещенной социальной сети "Инстаграм" новым сообщением. "Главный секрет долголетия!" - объявила артистка. По ее словам, дело вовсе не в генах, не в спорте и не в диете.

Как сообщила Виктория, чтобы жить дольше, надо иметь низкий уровень хронического стресса. А вот с этим у большинства людей дела обстоят плохо, потому что они годами живут так, как не хотят, и мирятся с теми обстоятельствами, от которых на самом деле страдают.

"Первое правило долголетия: не делай того, что вызывает внутренний протест. Второе правило: перестань "жить потом"!" - объявила Виктория.

Она привела статистические данные, согласно которым 43% людей умирают в первые пять лет после выхода на пенсию. "Потому что организм всю жизнь ждал разрешения этого непрерывного конфликта. А когда получил, восстановление наступило так бурно, что организм не выдержал", - объяснила Макарская.

Третье правило долголетия, по словам артистки, это "связи" с теплыми, добрыми, хорошими людьми. Четвертым пунктом секрета продолжительной жизни Виктория назвала найденный смысл существования. А еще, как ни странно, нельзя превращать здоровье в культ. Также Макарская отметила такие правила как движение и внимание к сигналам тела.

