Собянин: Около 750 школьных зданий обновят в столице до конца 2033 года

В Москве до конца 2033 года обновят около 750 школьных зданий. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, модернизация учебной среды - один из приоритетов развития столичного образования.

В рамках масштабной программы в городе уже провели полную реконструкцию 55 корпусов. Вместе с этим строят новые школы и детские сады. Так, в планах до конца года открыть около 60 объектов.

Кроме того, в работе и четыре здания, которые спроектированы по инновационным стандартам, - с пространствами для научных экспериментов, групповой и индивидуальной работы, выставочными зонами и медиатеками.