Россия и Украина провели новый раунд обмена телами военнослужащих

Россия передала Украине 1000 тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев передал 41 тело российских военнослужащих, сообщают со ссылкой на источники ТАСС и "Интерфакс".

Ранее о готовящемся обмене сообщал источник в российской переговорной группе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прежде рассказал, что контакты по украинской теме продолжаются в неформальном формате. По словам дипломата, Москва долго не видела перспектив возобновления диалога, так как американские посредники сейчас заняты другими вопросами.

В Кремле же озвучили позицию Владимира Путина по пасхальному перемирию.