Актер из "Игры Престолов" скончался в возрасте 35 лет

Актер и сценарист Майкл Патрик скончался в возрасте 35 лет. Уроженец Ирландии, известный по роли в 6 сезоне сериала "Игры престолов", последние дни своей жизни провел в хосписе, сообщила его жена Наоми Шихан.

Патрик боролся с болезнью двигательных нейронов, которая быстро поражает нервы, управляющие движением. В результате мышцы перестают работать, эта болезнь неизлечима.

Как пишет People, актер был госпитализирован 10 дней назад. По словам жены, за ним ухаживала "невероятная команда". 8 апреля Патрик мирно скончался в окружении семьи и друзей.