Белоусов заслушал доклады о наступательных действиях группировки "Центр"

Министр обороны проинспектировал сегодня группировку войск "Центр". На командном пункте он заслушал доклады офицеров о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения.

Кроме того, Андрею Белоусову доложили о том, как развивается наступление. И о высоких результатах работы подразделений беспилотных аппаратов различного назначения. В зоне спецоперации они оказывают практическую помощь нашим войскам в разведке и огневом поражении противника.

Глава военного ведомства также вручил государственные награды военнослужащим за проявленное мужество и героизм.